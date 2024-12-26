我是廣告 請繼續往下閱讀

北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今（26）日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。對此，台北市議員鍾沛君說，令她吃驚的是，起訴書內容竟和4個月前基本上一模一樣，且民眾黨立委、台北市前副市長黃珊珊竟然全身而退。鐘沛君今日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，今天起訴書出來，會覺得柯文哲是不是被北檢套小鞋，這個案子起訴，大家不會太意外，可是會讓旁觀者很吃驚的是，起訴書的內容包括查出來的金流、金額，跟4個月前基本上是一模一樣的，且大家也有很多疑問，好奇錢是怎麼交付的，款項是怎麼給的、誰去給的，其實也沒有更多、更新的資訊，會讓大家更相信，是不是已經設定好要往這個方向去才得到這樣的結論。鍾沛君說，當時「鏡檢」就已經告訴大家那一支USB，應該只有檢調跟當事人知道的內容，當時很多民進黨朋友、很多側翼都知道裡面的內容，現在看起來起訴書都圍繞著那支USB透露的數字，「反過來講，因為USB裡面有提到這些數字，他去匡列時間線，然後推出柯文哲在那段時間應該收的錢，這跟我們看過去其他案子的想法、思考脈絡有很大不同。」鐘沛君也提到，這件事耐人尋味的是，黃珊珊竟然全身而退，這個讓她感到吃驚。