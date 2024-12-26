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▲T.O.P將在劇中飾演性格瘋狂、難以捉摸的退役饒舌歌手「Thanos」，結合導演的劇透，該角色的戲份似乎還不少。（圖／Netflix Taiwan YouTube）

▲昨日聖誕節，也是《魷魚遊戲2》發片的前一日，T.O.P才在個人IG中上傳了《魷魚》的聯名威士忌與「重新參與遊戲」的宣傳邀請函。（圖／ttt IG）

▲《魷魚遊戲》作為Netflix最暢銷的全球影集之一，第一季播畢後火速宣布續訂第二季，將在今日下午4點上線。（圖／Netflix 提供）

韓劇《魷魚遊戲2》今（26）日台灣時間下午4點上線，一口氣連播7集。不過在新加入的演員陣容中，BIGBANG出身的T.O.P（崔勝鉉）卻因曾捲入毒案而引起影迷們的反彈，甚至一度出現抵制的聲浪，T.O.P本人未曾參與任何的事前宣傳發布會，社交平台上也很少宣傳。直到昨（25）日才罕見PO出相關花絮，雖然只有簡短的倒數和圖片，但依然吊足了影迷們的好奇心，紛紛敲碗倒數開播。BIGBANG的前成員T.O.P自2017年捲入吸毒爭議後暫緩偶像活動，2022年正式宣佈退出團體，著重發展演員事業。不過因毒案一事，7年來他始終被貼上劣跡藝人的標籤遭到不少民眾抵制，即使黃東烈導演兼編劇大力護航T.O.P，這次《魷魚遊戲2》的各類宣傳活動上仍舊不見他的身影，就算T.O.P在IG上置頂了《魷魚遊戲2》的預告短片，但也未曾發表其他看法。直到昨日聖誕節，也是《魷魚遊戲2》發片的前一日，T.O.P才在個人IG中上傳了《魷魚》的聯名威士忌與「重新參與遊戲」的宣傳邀請函，簡短的寫下：「D-1」、打上《魷魚遊戲2》的標籤與表情符號，雖然只有短短幾句話、幾張圖片，卻依然吊足了影迷的期待。根據預告內容與目前釋出的資訊，T.O.P將在劇中飾演性格瘋狂、難以捉摸的退役饒舌歌手「Thanos」，結合導演的劇透，該角色的戲份似乎還不少。《魷魚遊戲》作為Netflix最暢銷的全球影集之一，第二部不僅找來了李秉憲、李政宰、孔劉等原班人馬回歸，還加入了任時完、姜河那、朴圭瑛、朴成焄、梁東根和曹柔理等豪華新血，準備帶領觀眾「重回」遊戲現場，帶來更多刺激的殘酷挑戰。類 型：生存遊戲、驚悚、恐怖、動作、懸疑、軍事語 言：韓語編 劇：黃東赫導 演：黃東赫集 數：7（總時數：7小時27分）播 出：2024年12月26日（星期四）16：00／7集一次上線收 看：Netflix