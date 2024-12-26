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台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今（26）日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，並向法院求處共28年6月徒刑。對此，民眾黨團總召黃國昌痛斥北檢「丟人現眼」，喊話今晚接押庭應該公開審理，因為起訴書已經曝光，沒有任何秘密審理的理由了，可能要等到凌晨才有結果，更提到「按照正常程序，這個應該是要交保」。黃國昌26日中午接受黃光芹網路節目《中午來開匯》專訪。他重申，民眾黨沒有權力鞏固、改變的問題，民眾黨主席就是柯文哲，柯文哲之前請假，到後來被關押，現在被關押四個月後終於真相大白，過去被綠媒說收了多少錢，唯一敢栽贓在柯文哲頭上，就只有1500萬，還拿不出證據，只能送北檢四個字「丟人現眼」，擺明是政治追殺。黃國昌喊話，要求北檢地院今晚的接押庭公開審理，因為起訴書已經曝光，沒有任何秘密審理的理由了，別想幫北檢遮醜了，這樣的證據還想要繼續壓柯文哲？至於偵查過程荒腔走板狀況，「等我們救出主席後，一定一樣一樣跟你們算清楚！」黃國昌說，希望今天下午北檢抽籤承審合議庭後，循例今晚就要開接押庭，「不要再拖了，請你公開審理，可能要等到凌晨才有結果」。他呼籲，請依照正常法律審理，不要再搞秘密審理，偵查終結已經起訴了，沒有偵查不公開的問題，檢察官已經攤牌了。黃國昌也說，到了晚上審理完，要不要延長羈押？應該是午夜12點後才知道，凌晨如果順利，「按照正常程序，這個應該是要交保」。黃國昌也說，之前北檢為了營造要繼續羈押柯文哲的氛圍，透過鏡週刊放風聲，稱柯文哲有大帳房「橘子」，人沒有回來，所以應該要繼續壓。今天北檢是說，柯文哲親自收受1500萬，不是說透過帳房去拿1500萬，「你就不要再牽拖，正常情況，今天做的裁定是要讓主席交保」。