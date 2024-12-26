我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨黨主席柯文哲今（26）遭北檢依貪污起訴柯文哲，回顧柯P當年呼風喚雨時期曾說過的「金句」似乎預言了自己的命運，其中包括「法律不是參考用的」、「錢就像魔戒，戴上就拔不下來」、「編預算不如寫我要錢」、「我反對官商勾結」等，令人不勝唏噓。柯文哲12金句如下：1.法律是給人民遵守的，不是參考用的。2.錢就像魔戒，掛上去就捨不得拿下來，錢多就會想買廣告、宣傳車，因此降低慾望最好的方式，就是不要賺那麼多錢，降低競選費用，也有助於台灣政治清廉化。3.乾脆不要編預算，就寫我要錢就好了。4.我不是反商、仇富，只是反對奸商、反對官商勾結。5.貪汙來自縱容，長官不太可能不知情。6.做生意有賺就好，不要太貪，當年大巨蛋若只有蓋三棟，有足夠開放空間，今天早就開幕了。7.各局處非因故意造成之錯誤，我都從寬處置，只要檢討、修正SOP及改進即可，但貪汙、擺爛文化是本人無法容忍的。8.法律應是保護好人，不是保護懂法律的人，希望守法是國人的習慣。9.絕不能接受廠商的招待10.決策錯誤比貪汙更嚴重，局處政策應該思考五十年後回來看，你現在該怎麼做。11.人活在世界上，沒有這麼多陰謀。12.看到怪怪的事，就要處理，是就是，不是就不是，我希望建立正直誠信的政治文化。