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▲楊哲近來剛結束高雄演唱會，近來已經開始準備跨年演出，也將在過年時到紫南宮與粉絲拜年。（圖／豪記唱片提供）

75歲資深藝人李炳輝近年來年紀漸大，身體大不如前，甚至二度中風，老婆近日還不慎摔傷，雖然他已經順利接到尾牙邀約，但仍讓外界相當擔心。「芒果歌王」楊哲得知消息後，便在寒冬中特地帶著紅包和補品到淡水探訪李炳輝，提前歡聚過年。楊哲也分享，「感謝炳輝哥給我許多的演藝幫助，希望大家多多到淡水看李炳輝的演出！」楊哲12月中剛在高雄成功舉行個唱，只休息2天之後，即開始進行感恩之旅，聽聞李炳輝愛妻意外摔傷，楊哲擔心表示，「希望雅惠姐能平安康復」，他近來也到淡水跟李炳輝拜早年，並送上紅包與補品與李炳輝歡敘拜年。 楊哲表示，「受到好友康康影響，他很照顧年輕晚輩更照顧長輩，讓我想向他學習」，也希望賺到的錢可以取之於社會，用之於社會。而對於楊哲的造訪，李炳輝則開心直說，「很感謝你，之前你也有模仿我，我都知道」，楊哲表示最近才在節目中模仿過，「大家都說我跟炳輝哥都有著戽斗嘴型，所以我經常的模仿他」，而兩人除了寒暄敘舊外，李炳輝還開心與楊哲哼唱成名曲〈流浪到淡水〉，楊哲開心表示只要有空一定會常來找李炳輝。而高雄演唱會結束後，楊哲坦言連睡兩天，老婆燉補品幫忙養身，接著就開始進行感恩之旅，準備跨年演出。另外，楊哲也開心宣布，在農曆大年初一到初九，連續9天會在南投竹山的紫南宮舉辦感恩粉絲見面會，屆時楊哲除了在紫南宮與粉絲拜年，也將宣傳新專輯《人生夢》，比跟粉絲歡聚拍照，期望新的一年演藝事業可以繼續向前衝。