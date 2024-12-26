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北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今（26）日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。民眾黨今日下午舉行國際記者會，痛批北檢拼湊證據，沒說出收賄的時間、地點，痛批黨檢媒聯手追殺民眾黨、污衊柯文哲人格。民眾黨中央委員林富男表示，北檢拼湊證據，起訴書說不出收賄時間、地點，只會濫權起訴，淪為政治打手，民眾黨遭到政治追殺；柯文哲是369萬公民投票的總統候選人，民進黨對柯文哲政治迫害，就是對369萬人的意志追殺，是台灣民主最黑暗的一天。林富男痛批，起訴書欲加之罪展露無遺，配合黨檢媒，對柯文哲、民眾黨加以污衊，完全是為打敗政敵，呼籲善良的台灣人一定堅信柯文哲是清白不會拿錢，柯文哲一定會無罪回來，要捍衛柯文哲的清譽、維持司法的公平公正。