民眾黨黨主席柯文哲今（26）日正式遭北檢依違反《貪污治罪條例》之圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等罪嫌起訴，具體求刑28年6月、褫奪公權10年，厚厚190頁一疊起訴書內容曝光，也引發全台譁然。對此，知名主持人呂捷也感慨發聲：「曾經以為他很不一樣」，並認為後續還有北士科、第一漁果市場、台智光、南港轉運站BOT等案，認為柯文哲恐在劫難逃。
10年前成柯粉「緊盯開票到深夜」！呂捷曝感慨心聲
柯文哲涉及京華城案及政治獻金案，26日被檢方起訴，依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等四項罪嫌，具體求刑28年6月，最重的是收賄的15年。
歷史補教名師、主持人呂捷稍早也感慨發文表示，「從2014年到2024年，十年一夢。眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他……樓塌了」，他回憶起自己第一次知道知道柯文哲這號人物，是在鄭弘儀的長壽節目「新聞挖挖哇」，那個時候柯還是個急診室醫師。
當時在節目上柯文哲述說著急診室的點點滴滴、生老病死、人情冷暖，也讓呂捷深深地為其看透生死的生命哲學所懾服，並在2014年我成為了柯粉，2018年也是看開票看到深夜，更為柯P可以持續看到繼續嗡嗡嗡感到高興。
「我曾經以為他很不一樣……」呂捷也說，就算後來柯文哲有許多出格的言論，但自己依舊堅信柯文哲一定有他的盤算，「157的智商豈是我輩愚者所能參悟的！」
到了2019年，呂捷一度被傳成是民眾黨不分區口袋名單，當時他也立刻在臉書上回應，「臣本布衣，無意於公門。才疏學淺，難堪大任」，並坦言與跟柯主席從來沒有接觸過。
最後呂捷也認為，雖然柯文哲目前只是被起訴，但「看來柯主席在劫難逃。後面還有北士科、第一漁果市場、台智光、南港轉運站BOT案。」
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柯文哲涉及京華城案及政治獻金案，26日被檢方起訴，依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等四項罪嫌，具體求刑28年6月，最重的是收賄的15年。
歷史補教名師、主持人呂捷稍早也感慨發文表示，「從2014年到2024年，十年一夢。眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他……樓塌了」，他回憶起自己第一次知道知道柯文哲這號人物，是在鄭弘儀的長壽節目「新聞挖挖哇」，那個時候柯還是個急診室醫師。
當時在節目上柯文哲述說著急診室的點點滴滴、生老病死、人情冷暖，也讓呂捷深深地為其看透生死的生命哲學所懾服，並在2014年我成為了柯粉，2018年也是看開票看到深夜，更為柯P可以持續看到繼續嗡嗡嗡感到高興。
「我曾經以為他很不一樣……」呂捷也說，就算後來柯文哲有許多出格的言論，但自己依舊堅信柯文哲一定有他的盤算，「157的智商豈是我輩愚者所能參悟的！」
到了2019年，呂捷一度被傳成是民眾黨不分區口袋名單，當時他也立刻在臉書上回應，「臣本布衣，無意於公門。才疏學淺，難堪大任」，並坦言與跟柯主席從來沒有接觸過。
最後呂捷也認為，雖然柯文哲目前只是被起訴，但「看來柯主席在劫難逃。後面還有北士科、第一漁果市場、台智光、南港轉運站BOT案。」
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