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民眾黨主席柯文哲今（26）遭北檢以貪污等罪起訴，起訴書中提及其「傅冬菊計劃」，意圖延攬政商下一代的年輕人到市長室當實習生，欲利用他們反向影響其父母，並改善自己「反商」的形象，藉此積極累積政治資源。傅冬菊為共產黨秘密黨員，歷史上曾與同為黨員的父親傅作義同住，就為了替黨監視父親的一舉一動。北檢在起訴書中提到，柯文哲聽從疑似會計師友人「范有偉」的建議：改變反商的形象、私下與營建業保持良好關係等，並多次私下與沈慶京來往，積極累積政治資源，並實施「傅冬菊計劃」透過政二代、富二代反向影響其政商界父母，促使政商界有力人士支持自己。起訴書揭露柯文哲曾傳訊息給周榆修表示：「列出我們要接觸的政二代名單，再逐一處理。」並指名要接觸竹東鎮長的女兒等人，積極謀取資源。