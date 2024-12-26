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▲《魷魚遊戲》故事講述456位處於社會底層的人們，為了爭奪456億韓元的獎金，以生命為賭注展開一連串互相殘殺的死亡遊戲。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲》第一部中以南韓孩童的傳統遊戲為主，舔糖餅、跳格子、一二三木頭人等還一度成為時下熱門挑戰。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲2》參加本季的新角色資訊、編號大公開。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲2》即將在今（26）日台灣時間下午4點開播。（圖／Netflix提供）

風靡全球的Netflix獨家影集《魷魚遊戲2》即將在今（26）日台灣時間下午4點開播，全球影迷敲碗3年，這場「死亡遊戲」終於回歸，《NOWnews今日新聞》也為讀者們準備好《魷魚遊戲2》懶人包，播出集數、平台、時間、劇情介紹還有新加入的演員角色一次看！韓劇《魷魚遊戲》是Netflix獨家播出的原創影集，於2021年9月17日播出後爆紅全球，故事講述456位處於社會底層的人們，為了爭奪456億韓元的獎金，以生命為賭注展開一連串互相殘殺的死亡遊戲，第一季片尾時《魷魚遊戲》的真相與背後故事也逐漸浮出水面。第一季由李政宰、孔劉、朴海秀、魏化儁、鄭好娟、許城泰等人領銜主演，整部系列預計推出三部曲，將在明年完結。《魷魚遊戲》第一部中以南韓孩童的傳統遊戲為主，舔糖餅、跳格子、一二三木頭人等還一度成為時下熱門挑戰。這次的《魷魚遊戲2》在遊戲規則有不同的變動，主辦方將在每場遊戲結束後給予參賽者「O」、「X」兩條路，選擇「O」的人可以帶走已經獲得的獎金，選擇「X」的參賽者則繼續下一關遊戲，雖然獎金金額也會跟著翻倍，但同樣伴隨的是更高風險的死亡遊戲，全新設定也讓劇情更加豐富刺激。回歸演員：李政宰、李炳憲、魏嘏雋、孔劉新加入演員：007號朴容植（梁東根演）：為了償還欠下的賭博債務才參加遊戲，意外發現媽媽張金子為了守護自己也參加了遊戲。120號趙賢珠（朴成焄飾演）：特種兵出身的跨性別女性，為了籌措變性手術費而參加遊戲。149號張金子（姜愛心飾演）：朴容植的媽媽，愛子心切且放心不下。222號金純熙（曹柔理飾演）：李名器的前女友，因聽信男友最終投資失利，損失鉅額資金，參加遊戲後才發現前男友也成為競爭對手。230號薩諾斯（崔勝鉉 T.O.P飾演）：前饒舌歌手，性格詭異冷血且行為難以捉摸，因誤信李名器賠光家產。246號朴璟碩（李陣郁飾）：為了支付罹患癌症的女兒的醫藥費而參加遊戲，本質是在遊樂園畫肖像的畫家。333號李名器（任時完飾）：前YouTuber，做加密貨幣投資節目遭到詐騙，導致自己、女友、以及自己的粉絲訂閱者們受到鉅額損失。388號姜大虎（姜河那飾）：自稱是前海軍陸戰隊員，性格既自信又外向，將成奇勳（李政宰飾）視為自己的導師。390號朴正倍（李書煥飾）：成奇勳的好友，曾跟他一起賭馬，與妻子經營酒吧，但卻陷入經濟危機。類型：生存遊戲、驚悚、恐怖、動作、懸疑、軍事語言：韓語編劇：黃東赫導演：黃東赫集數：7集（總時數：7小時27分）播出：2024年12月26日（星期四）16：00／7集一次上線收看平台：Netflix獨家播出