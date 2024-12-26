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民眾黨主席柯文哲涉京華城案收賄、圖利等4罪，今（26）日遭北檢起訴求處28年6個月重刑，根據起訴書內容指出，柯文哲託人協助跟台玻大樓洽談租賃辦公室，陳盈助將要捐出的現金300萬放進紙袋裡，由邱姓證人拿到柯文哲辦公室，柯文哲收錢時正在辦公室踩飛輪，僅回邱姓證人「嗯嗯」、「好好好謝謝」共7字。起訴書中表示，111年10月24日，邱姓證人親自北上拿現金給柯文哲，拿給柯文哲的是一個紙袋裝，300萬元是捆成三綑放進紙袋裡。有拿兩張A4白紙前後疊著蓋在300萬元現金上面，畢竟財不露白。起訴書中指出，邱姓證人稱，111年10月24日到市府後，秘書將他帶進市長辦公室，先把裝有300萬元紙袋放在座位旁茶几附近的地上，再把名片放在茶几上，然後跟柯文哲說:「市長，周姓證人有說你個人辦公室需要幫忙，我代表基金會過來看你一下」，然後柯文哲當時繼續踩著他的飛輪說:「嗯嗯」，但是他沒有接話，邱姓證人覺得繼續坐著沒有意思，所以就說:「市長我跟人約吃飯，我就先走了」，柯文哲聽了就說:「好好好謝謝」。邱姓證人把現金直接放在市長辦公室地上，就離開了，柯文哲一直在踏飛輪機沒有下來。