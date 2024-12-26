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▲曾志偉表示，不會特別催曾寶儀結婚，給子女最大的自由。（圖／記者朱祖儀攝）

大型美食競賽實境節目《夜市王》播出後討論度不斷，日前香港代表評審曾志偉在節目上和女兒曾寶儀鬥嘴，還嗆女兒是「妳最多餘」。今（26）日北投國華高爾夫俱樂部會員城市會所CityHub開幕記者會，表示他和女兒都在同一個行業，所以彼此都知道講狠話才能讓效果更好。提到女兒曾寶儀，他也說不會特別催婚，因為自己當年就是為了父母結婚，後來就離婚了，更開玩笑說「我們家庭四分五裂的。」曾寶儀日前在《夜市王》提到覺得醬料很多餘，曾志偉回嗆，「其實唯一的多餘，就是她來到這個地球！」不少觀眾認為這段話太過分，不過事後曾寶儀在臉書回應，其實父女倆感情非常好，自己完全不會懷疑爸爸對她的愛。曾志偉今天被問到這問題，也說父女倆口味一直都有差異，也都知道要講狠話才能讓效果更好，當下才會直接說，「跟不熟的人講不好，但跟女兒講沒關係，講完覺得好爽喔」，而且他們都在同一個行業，也知道哪些話就是效果，2人事後去吃飯，女兒也完全沒有生氣情緒，還稱讚《夜市王》節目很旺。另外，曾寶儀和男友愛情長跑19年，也讓人好奇身為爸爸的他，是否會想要催促？曾志偉則說，自己很開放，認為年輕人就應該要自由，「我有4個孩子，有結婚的也有沒結婚的，有生小孩的也有沒生小孩的，我不會去干涉，現在很自由，年代不一樣了，我們之前結婚是為了爸爸媽媽，結果就離婚了，我覺得還是讓他們自由選擇！」曾志偉也分享，之前有一次去上海拍戲，剛好巧遇兒子女兒也在現場，笑說「我們家庭四分五裂的」，能夠沒有約好就巧遇，感覺很特別。他還透露自己家庭之間的關係，他們家每年都習慣選一天出去玩，今年已經玩過了，最常去的就是泰國和日本，而農曆年則會去美國拉斯維加斯，「我在那邊二十多年，除了疫情之外都在那邊，阿寶也跟著去過很多次。」所以今年也準備要在那邊度過。