我是廣告 請繼續往下閱讀

113學年度HBL高中籃賽男甲級12強複賽激戰進入尾聲，光復高中本賽季狀態火熱，擊敗北市松山後，延續不敗神話，穩居八強之列。錦和高中雖在首戰不敵光復，但隨後連勝南山、松山及彰化成功，成功搭上八強直通車。松山高中本季表現未達預期，複賽僅1勝3敗，連同花蓮體中和彰化成功三隊，將進入外卡賽爭取最後兩個八強名額。B組方面，新竹東泰高中已提前晉級，另兩個八強席位仍需26日的比賽決定。北市南湖高中目前3勝1敗，只需擊敗2勝2敗的台中東山高中即可晉級，而新北能仁家商同樣3勝1敗，如能戰勝東泰，也將穩入八強。然而，若東山擊敗南湖，且能仁落敗，東山、南湖、能仁將出現3勝2敗的三隊同分情況，需依三隊對戰勝負分來決定最後晉級名額。若東山以4分以上的優勢擊敗南湖，或能仁戰勝東泰的情況下，東山僅需小勝南湖1分即可晉級，場面將更加錯綜複雜。A組的松山、花體、彰化成功，以及B組北市成功高中和宜蘭高中，皆因複賽連敗落入外卡賽，將與B組未晉級的隊伍爭奪最後兩張八強門票。曾經締造三連霸輝煌的「綠色神盾」松山高中，在本季複賽中先後不敵錦和、南山及光復，僅取得1勝3敗，表現不如預期。松山高中將在外卡賽中全力爭奪重返八強的機會。