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▲民眾黨主席柯文哲26日遭檢方起訴。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.12）

▲館長在臉書上發文：「看完了起訴書，我很驕傲，我沒有挺錯人，柯文哲你辛苦了」。（圖／翻攝館長臉書）

民眾黨黨主席柯文哲今（26）日遭北檢依違反《貪污治罪條例》之圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等四項罪嫌，具體求刑28年6月，起訴書更是厚厚一疊多達190頁。不過挺柯網紅館長陳之漢在看完起訴書後，驕傲喊：「我沒有挺錯人」。本次北檢公布的柯文哲起訴書一共有168頁（加入北檢緩起訴處分書共190頁），鉅細靡遺講述了京華城圖利案、210 萬元賄賂部分及1500萬元賄賂部分之內容以外，後續還有柯文哲侵占民眾黨政治獻金案、挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案與柯文哲政治獻金專戶申報不實案。不過今（26）日下午3點館長在臉書上發文表示：「」，貼文也引發一大票粉絲大喊：「希望阿館拍一支1500萬元有多重的影片」、「查了4個月只拿這些出來，太猛了」。不過這次起訴可能只是柯文哲官司的開端，因為包含北士科、第一漁果市場、台智光、南港轉運站BOT案等，這3案目前也仍在北檢偵辦中，北士科案也已經約談多名證人，預計會成為下波起訴重點。