我是廣告 請繼續往下閱讀

針對認同立委提出將「台北101」更名為「台灣101」一事，101董事長賈永婕今（26）日於臉書上透露「真實想法」，改口表示認為沒有更名的必要。民進黨立委郭國文於23日在立法院財委會質詢時，向賈永婕提到台北101大樓應該代表國家層級，而非台北層級，因此應該將「台北101」，正名為「台灣101」。賈永婕當下回應表示認同「101大樓代表國家層級」的立場，名稱是台北101或台灣101都可以，改成「台灣101」也很棒，此話一出，引起熱議。她於今日稍早在臉書上發文解釋，她認同101是台灣的重要資產，不只是台北市的101，更是台灣全民的101。賈永婕還原當時在質詢台上的情況，面對突擊的政治議題很錯愕，才脫口而出、辭不達意的表示認同「台灣101」的名稱。事實上，她真正的想法是，「台北101」這個名稱是台北人，以及所有台灣人的共同記憶，同時也是世界知名的IP，「我相信沒有更名的必要」，請大家原諒自己上質詢台時，也會腦袋打結、陪講幹話，「堅定支持台北101、榮耀台灣！」