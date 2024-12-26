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北檢今（26）日起訴民眾黨主席柯文哲，認定其收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑，消息一出就連路透、彭博在內等多家外媒陸續跟進報導。事實上，《NOWnews今日新聞》2015年在他剛任市長不久時就進行專訪，當時柯文哲就稱自己是「收視率的保障」，但自己並不相信花有百日紅，認為「再好的連續劇也有下台的一天」。民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城案與政治獻金案，台北地檢署今開記者會宣布偵結，共計起訴11名被告，包含陳佩琪、黃珊珊、蔡壁如等人先前多次以證人身分出庭作證，經檢方釐清案情，認定無犯罪嫌疑，而柯文哲則涉收賄、圖利、公益侵占3罪，遭檢方求刑共28年6月。其實早在2015年，柯文哲就曾接受《NOWnews今日新聞》專訪，當時剛擔任台北市長的他指出，自己每天生活就像在當藝人，「但還好我很努力做我自己，這是台灣媒體的亂象沒有辦法，因為媒體太多了他們需要新聞，都需要收視率，很不幸的本人現在是收視率的保障」。柯文哲表示，媒體一切以收視率當標準，問題自己一直是收視率保證，自己一上節目收視率就會超過2，「所以這就很麻煩，這不是好方法，會損耗一個人。要等到有一天不報導了，收視率才會掉下來」。柯文哲當時就思考，「馬英九總統是怎麼毀掉的？」，他認為要有收視率就要有一定的報導，要有一定的報導就會有一定的收視率，問題是「長期的鎂光燈曝照，會讓一個人的行為受到影響」。柯文哲認為，自己現在面臨很大的問題，如果常常在鎂光燈照耀下，媒體那個光害有多大，而被問及是否可以「不受光害影響」，他也坦承很難有一個政治明星，收視率可以維持五年、六年、七年，「我不太相信，再好的連續劇也有下台的一天」。他稱「花無百日紅」，並表示產品是有生命周期的，自己不太可能永遠紅，「有一天，應要來去自如，該上台就上台、該下台就下台，無所謂，只是說自己的修養還不知道自己可以到什麼境界？」至於「保持原來的樣子可以維持多久」，當時的柯文哲坦言不曉得，認為自己「來去自如就好」。