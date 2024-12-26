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前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案、政治獻金案，台北地檢署偵辦後今（26）開記者會宣布偵結，以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪提起公訴，總計求處28年6月徒刑。對於柯文哲被起訴求28年重刑一事，民運人士王丹稱雖然在意料之中，但結果出爐還是相當震撼，更不禁感嘆以民粹為基礎的選舉，確實會讓素人一夜之間成為明星，但崛起得太快太高，「摔落下來必然也會是重傷」。王丹回憶起自己和柯文哲的交集，提到10年前華人民主書院曾辦過一場籌款餐會，當時柯文哲出席支持就坐在王丹身邊，「他那時候還沒有投入選舉，整個人顯得孤僻羞澀，不太講話，實在看不出來是要在政壇上掀起風浪之人」。另一個場合則是王丹在七年前準備離開台灣前往美國創辦智庫，時任台北市長的柯文哲就是他離開前最後見的一個人，「那時候的他，已經有掩蓋不住的意氣風發，直言會出來選總統，還問了我一些關於中國的政經狀況」，而再之後就是從電視上見到了，「從風聲（生）水起到一沉到底」。王丹說，他並不認為十年前的柯文哲是因為想要貪錢才投入政治的，甚至七年前，王丹也認為迷惑住他的應該是「權力的滋味」而不是錢，如今卻因為貪污而被起訴，讓人不勝唏噓。王丹接著也感嘆表示，政治這條路極為險惡，能夠平安走過的，基本上都是沈潛磨練很久也準備了很久的人，「在各方面的條件準備都不充分的情況下，突然成為政治明星，對任何人的從政之路，都是極大的考驗，能夠把握住自己，太不容易。」接著王丹形容，柯文哲並不具備政治家的資質，甚至連政客的資質都不具備，就一躍而成為台灣政治的弄潮兒，「看上去風光無限，實際上已經走入了險境，他太順遂、太春風得意了，結果就是誤以為自己已經是政治高手，他低估了權力對人的魔戒一般的腐蝕力，更重要的是，他已經不相信有自己做不到的事，這才是真正的悲劇」。文末，王丹稱以民粹為基礎的選舉，確實會讓素人一夜之間成為明星，但這樣的結果，經常是慘烈的反噬，「政治這條路，還是緩步而上比較好，崛起得太快太高，摔落下來必然也會是重傷，而柯文哲就是最新的例子」。