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波羅的海一條連接芬蘭和愛沙尼亞的海底電纜發生故障，芬蘭已展開調查，芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）表示，電力供應不會受此事影響，但會持續保持警惕。綜合外媒報導，連接芬蘭和愛沙尼亞的「EstLink 2」於當地時間本週三中午12點26分中斷，芬蘭當局已對這起事件展開調查。芬蘭電網營運商Fingrid的經理帕金（Arto Pahkin）接受訪問時表示，不能排除是人為破壞。近年來，波羅的海發生一系列海底電纜、天然氣管道，以及電信連接中斷的事故，就在上個月17日和18日，波羅的海兩條海底電纜接連中斷，其中一條電纜連接芬蘭和德國，另一條連接瑞典和立陶宛。儘管海底電纜也會因技術故障或意外造成中斷，但多國政府一直對電纜是遭人為破壞的潛在威脅保持警惕。中國貨船「伊鵬3號」就被懷疑與11月兩條海底電纜中斷有關，瑞典當局要求中國政府就此事合作，對貨船展開調查。另外，也有許多看法認為俄羅斯是這一系列破壞活動的幕後黑手，但克里姆林宮予以否認，稱相關指控「荒謬且可笑」。無論如何，隨著俄烏戰爭爆發，波羅的海周邊地緣政治的緊張情勢升高是不爭的事實。