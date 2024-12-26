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越南胡志明市房價瘋漲，有20萬人被迫居住在不到1.2坪的陋室，儘管政府打算解決此「蝸居」現象，然而工人根本無力負擔較好的住房條件，因為胡志明市的房價實在太貴了。根據《越南快訊》報導，胡志明市建設局副局長黃清潔（Huynh Thanh Khiet）25日在一場核發建照與施工秩序管理的會議上提到，胡志明市有18.5萬人的居住空間未達規定，蝸居在4平方公尺以下的出租房間裡。黃清潔表示，全市共有6萬棟建築提供租房，總計超過62.9萬個出租房間，其中55.5萬個出租房間面積在4平方公尺以上、占88.2%，其餘7.4萬個房間在4平方公尺以下、占11.8%。 這7.4萬個未達個人居住最小面積的房間一共住了18.5萬人，其中9000個是獨立的套房或雅房，另外6.5萬個是分租房間。目前政府已下令要求房東擴大住房空間，透過工程改進、修建以達到標準。與此同時，不能拆除或者封閉以免擾亂居民生活。胡志明市之前建議個人居住最小面積要達5平方公尺，巷弄寬度要達4公尺且距離主要道路不能超過100公尺，還要有逃生通道。不過新規也引來民間詬病，民眾認為新規上路後，會導致胡志明市可租的房源將變少，租房支出也會變貴，影響工人的生活，對於改善工人生活環境毫無幫助。