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亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）1架班機25日在哈薩克阿克套（Aktau）附近墜毀，根據亞塞拜然總檢察長辦公室以及哈薩克政府緊急事務部門的最新傷亡數字回報，機上含機組人員在內共67人當中，有38人罹難、29人生還，俄國報告稱，這架航班可能是遭遇鳥擊才導致失事，但航空專家對此說法提出質疑。根據路透報導，亞塞拜然航空這架航班偏離原有路線後呈現上下擺動，隨後急速向下墜落地面，俄羅斯聯邦航空運輸局(Rosaviatsia)表示，初步資訊顯示，機師在發生鳥擊後，機上發生緊急狀況，於是改道飛往阿克套市。不過，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）表示，根據他收到的資訊，飛機是因為天氣惡劣而改變了航線，但他也補充，墜機原因尚不清楚，必須進行全面調查。航空諮詢業者「航空動力諮詢」（AeroDynamic Advisory）總裁阿波拉費（Richard Aboulafia）直指，該說法並不合理，他指出，與鳥類相撞通常會導致飛機降落在最近的可航區，你可能會失去對飛機的控制，但不會因此而瘋狂地偏離航線。另一方面，俄國媒體引述俄軍上尉杜馬諾夫(Ilya Tumanov)在社群平台Telegram頻道「戰鬥轟炸機」(Fighterbomber)發布的一段影片，指稱飛機上有一些孔洞，質疑是遭受炮擊或爆炸時的彈片造成。對於飛機失事的調查最新狀況，根據國際文傳電訊社報導，哈薩克主要交通檢查官員蘇萊門諾夫（Timur Suleimenov），在該國首都阿斯塔納舉行的新聞發布會上表示，已經找到了這架航班的黑盒子，包含有助於確定墜機原因的飛行數據。