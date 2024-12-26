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民眾黨主席柯文哲涉京華城案收賄、圖利等4罪，今（26）日遭北檢起訴求處28年6個月重刑；媒體人黃揚明表示，根據起訴書內容記載，柯文哲評價前市府祕書長蘇麗瓊：「不是我們的人，終究會出事。」；對前副市長林欽榮、前都發局長林洲民評價：「根本不算是我的人。」，此段落被質疑跟案情毫無關聯，網批，「我好像在看小說，不是起訴書」。根據起訴書內容表示，柯文哲於113年5月6日傳訊指示李文宗，「以後黨營事業，要拜託你來當最高顧問，不管是小草咖啡棧，還是這個邱O生的生意。蔡O如那一邊，還有創新創業委員會。雖然我們沒有那麼多資產可以讓你管理，但你可以當一個小型版的劉泰英，拜託你了。」；甚至記載柯對蘇麗瓊、林欽榮和林洲民3人的評價，柯文哲私下交流全曝光。對此，黃揚明今日在臉書發文，將此段起訴書內容彙整，表示，起訴書中記載：柯文哲要李文宗當「小型的劉泰英」；彭振聲、黃景茂是「自己人」；評價前市府祕書長蘇麗瓊：「不是我們的人，終究會出事。」；對前副市長林欽榮、前都發局長林洲民評價：「根本不算是我的人」。該貼文一出，網友們紛紛留言表示，「想問如果檢方公布跟案情無關的私人簡訊,，是否有妨害秘密的違法問題？」、「北檢小說，開始寫跟案情無關的私下交流」、「這個跟貪污圖利什麼關係？」、「檢察官在玩樂高積木，找這種素材來想拼成自己想要的樣子」、「金流，請用金流說服我」、「干案情屁事」。