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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，今（26）日北檢依《貪污治罪條例》違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴，求處28年6個月。對此民眾黨立委黃國昌在早記者會護航柯文哲，稱京華城容積率840%，提及台南一案從180%變成400%。綠委林俊憲說，該案通過時間非賴清德市長任內，其次是數十公頃計畫面積，符合要件都可以申請容積獎勵，這叫「通則」，光是這錯誤，就可以看出記者會還剩多少公信力，「把我召喚出來打臉你們，場面不會太好看」。黃國昌於記者會上提及台南開發案也有容積獎勵一事，對此林俊憲喊話黃國昌，看完起訴書、更新一下腦袋，再出來開記者會好嗎？既然扯台南、又扯賴清德，想幫京華城得天獨厚的840%護航，既然要牽拖台南，自己只好出來反擊。林俊憲說，黃國昌所提「台南容積率從180%變成400%」，自己在9月就說明過，那是2009年通過的一項都市計畫通盤檢討案，範圍涵蓋海安路、永華路、林森路、夏林路等多條幹道兩側，總面積高達數十公頃。就算不是台南人，來過台南玩也多少知道，上述都是市區的精華地段。原本180%的容積率，實務上只能蓋成透天，若不提高，根本沒人有意願更新，難以促進市區精華地帶持續發展。林俊憲說，黃國昌提及該案就有兩個錯誤，首先該案獎勵辦法的通過時間，根本不是賴清德市長任內；其次，數十公頃的計畫面積，只要符合要件都可以申請容積獎勵，這叫「通則」，跟京華城亂解讀法規、獨一無二的「特例」，有一樣嗎？最後林俊憲表示，光是這段錯誤，就可以看出整場記者會還剩多少公信力，奉勸民眾黨，都到這個階段真的少講話，更不要想牽拖台南，「把我召喚出來打臉你們，場面不會太好看」。