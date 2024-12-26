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民眾黨主席柯文哲涉京華城案收賄、圖利等4罪，今（26）日遭北檢起訴求處28年6個月重刑；柯文哲曾遭爆料5月就用現金購買立院附近價值4300萬的48.76坪商辦，柯文哲妻陳佩琪則持續看房，被狂酸「驚世夫妻」；今根據北檢提供的Q&A新聞資料指出，對此部分查無不法。柯文哲早在5月就用現金購買立院附近價值4300萬的48.76坪商辦，爆出3大爭議，第一，該戶商辦所有權人登記為柯文哲「個人」，而非以政黨名義購入，有「黨庫通私庫」的嫌疑；第二，柯文哲夫婦2023年候選人財產申報存款僅2464萬元，卻以現金全款入手該戶商辦，金流來源遭質疑；第三，柯文哲以歷史新高價的行情，買下有承租戶的商辦，立刻當現成包租公，但因買賣不破租賃原則，入手後根本無法「自用」，實際入手用途受到質疑。此事讓柯文哲被炎上，不少人諷刺道，「買方原來是老婆大人呀」、「羨慕啊！當市長時房子還在繳貸款，沒幾年存款暴增，求教學」；卻也有反面聲音表示，「我覺得只要不違法，怎樣用是人家的自由」、「就算是選舉補助款也沒問題，這是政府給的。」根據北檢提供的Q&A新聞資料指出，柯文哲今年5月間購入台北市林森南路與濟南路口的濟南大樓，要價4300萬元，北檢表示，資金源於柯文哲帳戶收受民眾黨113年總統副總統競選費用補貼款1億1071萬3980元其中的三分之二，即7380萬520元，此部分查無不法。