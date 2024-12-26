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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，今（26）日北檢依《貪污治罪條例》違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴，求處28年6個月。被稱之為「扶龍王」的綠委王世堅表示，今天柯文哲被起訴求刑，大家心裡都是哀矜勿喜、不勝唏噓，苦勸柯文哲認罪並向國家社會道歉，民眾黨與國人都能翻頁，大家一起往前走，這也是對柯文哲而言最好的救贖。對於柯文哲被起訴求刑，王世堅說，民眾大家心理都是哀矜勿喜、不勝唏噓，他認為柯文哲應當認罪並向國家社會道歉，如此一來民眾黨與國人都能翻頁，大家一起向前走，對柯文哲才是最好到救贖。王世堅說，如果民眾黨讓黃國昌帶領不知情的黨羽吆喝，稱柯案是執政黨政治追殺、秋後算賬，如果柯文哲仍就執迷不誤，到時候後悔都來不及，而黃國昌一直把司法工作追查跟未來審判曲解為檢調單位「功在黨國」來羞辱執政黨跟司法檢調單位，那黃國昌就是「功在舔柯」。王世堅更說，黃國昌就是政治賭徒，對他而言，柯文哲弊案不在於真相，隨著一件件圖利索賄的不堪事實證據曝光，讓民眾黨啞口無言，情何以堪，但黃國昌並不在意這些，只想竊取佔據民眾黨為他所用。最後王堅說，黃國昌批評執政黨、司法檢調只是更加深社會對柯文哲的厭惡，反而拖累民眾黨，再次呼籲野希望柯文哲能夠認罪道歉，讓國家翻頁，大家繼續往前走，喊話「你就誠實認罪道歉吧，不要執迷不誤，最後萬劫不覆」。