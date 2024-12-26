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▲黃子韜霸氣表示，直播間能夠提供的任何車型、顏色都能讓中獎粉絲自由選擇，保證一定準備超過10輛車，所有說出來的承諾也都會兌現。（圖／九派新聞、晨視頻微博）

▲黃子韜（右）與已逝父親黃忠東（左）父子情深，據傳黃忠東留下超過888億台幣的遺產，均由獨子黃子韜繼承。（圖／洛亦宣燼曲軍微博）

▲黃子韜（右）和徐藝洋（左）傳了4年緋聞，今年終於宣布結婚，婚後兩人專心改行做直播帶貨。（圖／黃子韜微博）

中國男星黃子韜退出韓團EXO後，回到中國開始自立門戶，發展個人事業推出唱片，並接手了父親黃忠東的龍韜娛樂經紀公司。不過近來與旗下女藝人徐藝洋結婚後，黃子韜改行轉戰「直播間帶貨」，據傳資產超過888億台幣的他在日前的直播中放出狠話，承諾只要粉絲數量突破1500萬，自己就送出10台車回饋粉絲，此言一出立刻在中國論壇引發熱議，黃子韜的粉絲人數也在一夜之間暴漲500萬。黃子韜與徐藝洋今年結婚後專心改行做直播帶貨，24日開播時黃子韜在直播間中霸氣表示，只要粉絲數量超過1500萬就送出10輛以上的車作為禮物送給粉絲，放下狠話稱直播間能夠提供的任何車型、顏色都能讓中獎粉絲自由選擇，保證一定準備超過10輛車，還向粉絲們打趣說：「太貴的不行」。此言一出「黃子韜稱會送不低於10輛車」的詞條直接衝上微博熱搜，他的粉絲人數也在一夜之間狂漲500萬，目前已經突破2200萬訂閱。擔心粉絲認為自己在說謊，黃子韜在昨（25）日身體不適的狀況下再次打開直播，向粉絲稱所有說出來的承諾都會兌現，只是團隊還在準備中， 希望大家能再給自己一點時間。轉行做直播後，黃子韜以販售美妝、生活用品為主，據陸媒爆料近30天內他所開設的4場直播光是銷售額就達到達到了人民幣1000萬至2500萬元（約台幣4443萬元至1億1107萬元）之間，賺得可謂是盆滿缽滿。不過黃子韜本身家境也是相當優渥，其父黃忠東為中國知名富商，名下有超過10間公司，橫跨4、5個產業，2020年因胰臟癌去世後，據傳留下超過200億人民幣（約台幣888億）的遺產，均由獨子黃子韜一人繼承。