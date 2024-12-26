我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城案收賄、圖利等4罪，今（26）日遭北檢起訴求處28年6個月重刑；針對柯文哲貼身帳房許芷瑜（暱稱「橘子」）涉案情節，北檢表示，因為在柯文哲辦公處搜出撕碎的便條紙，上面寫著：「晶華→orange 出國」，後又聯繫不上橘子，因而對其發布通緝，遭網轟，「檢察官在玩樂高積木，找這種素材來想拼成自己想要的樣子」。北檢表示，柯文哲收受賄賂後，交由明知上情之同案許芷瑜保管，北檢已向外國請求司法互助，相關偵查作為仍持續積極進行。自柯文哲辦公處所搜獲其撕碎之便條紙，上載：「晶華→orange 出國」等文字，甫於 113 年 8 月 27 日返國的許芷瑜，受柯文哲指示急於同年 8 月 29 日上午 4 時 10 分訂購機票，當（29）日旋搭機赴日本，北檢透過其友人聯繫其返國未果，經合法傳喚仍無正當理由不到庭且拘提無著，甚且迄今未歸，依法對其發布通緝。媒體人黃揚明今日在臉書分享經北檢整理的橘子涉案內容，引發網友迴響，紛紛在貼文留言區表示，「檢察官在玩樂高積木，找這種素材來想拼成自己想要的樣子」、「便條紙當證據，比偶像劇還要狗血」、「便條紙....什麼跟什麼啦！撿到一根狗骨頭就說古代恐龍都會飛」、「化糞池的錢挖到了嗎？」、「當海關是白癡？現金1500萬如何過海關？」、「檢方可能是486的粉絲,，我沒有證據，但我認為你有收錢」。