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民眾黨主席柯文哲今（26）遭以收賄、圖利、侵占、背信等四罪起訴並求處重刑逾28年，傳還有更多後案將持續調查，政治評論員張禹宣曝光起訴書內容指出，起訴書上還列有一位范姓人士認了於2022年用手提袋裝500萬給柯文哲，張禹宣直言：「有人認了給錢只是尚未列入（京華城案的）被告，柯文哲財產來源不明將被另案偵查。」張禹宣在董事長開講的直播節目中曝光柯文哲起訴書內容：「有一位范姓人士於偵訊時表示有捐錢給柯文哲，並自承在地下室從車子後座拿出手提袋，提著500萬給柯文哲。」張禹宣認為：「認了給錢的人有一大堆！只是都還沒被列為被告。而且柯文哲收了錢之後就放進自己口袋，可能都被洗掉或是藏到海外去了。」張禹宣分析認為：柯文哲隨身碟裡藏有300人名單，列入罪狀的卻只有謝國樑，其他人竟都沒被列入被告？張禹宣直指今天的起訴書有提到背後原因：柯文哲的「財產來源不明罪」將由北檢另案調查，除此還有其他大案也會另案調查。