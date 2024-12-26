我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城案收賄、圖利等4罪，今（26）日遭北檢起訴求處28年6個月重刑；資深媒體人陳揮文建議柯文哲，接下來應先拚交保再拼無罪，若能成功交保就去參選2028年的總統大選，並舉美國總統川普為例，表示競選口號可以是「當選過關、落選被關」8字。陳揮文今日在政論節目《新聞大白話》中表示，北檢具體求刑，北院不必理會，所以判決結果不一定會是這樣子，柯文哲甚至有可能會無罪，依照接下來北院會電腦抽籤分案，開柯文哲接押庭，最快今晚，最慢明天，「所以柯文哲現在要幹嘛？他下一步要幹嘛呢？他一定要『先拚交保再拚無罪』，先出來再講！」陳揮文秀出柯文哲第10度遭提訊時，滿頭白髮的憔悴照，直呼，「你看都已經被關成這樣子了！先交保出來，不要賭氣！已經關了113天了，先出來再說，然後呢，2028再參選總統大選，看是否要再藍白合，基本上不太可能讓他選正的，那讓他選副總統，然後國民黨的總統再去特赦他，然後競選口號就是『當選過關、落選被關』！」陳揮文舉美國總統川普為例表示，「如果今天當選的是賀錦麗，川普會這麼囂張嗎？如果當選的是賀錦麗，川普就準備去坐牢了！所以川普一當選，美國的特別檢察官不等川普開除，就寫辭呈了！」，柯文哲「當選過關、落選被關」的狀況，總統賴清德跟民進黨非常了解，也擔心如果沒將柯文哲斬草除根，以柯的鬥性，交保出來後一定每天開記者，「賴清德丟攏免喇啊！」