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台北101董事長賈永婕日前在立法院被問到是否認同「台北101」應該要變更為「台灣101」，然而這中間所涉及不僅僅是簡單改名，也攸關商標變更費用，「台灣101」、「臺灣101」或「Taiwan 101」等商標是否被註冊，將會是一大工程。對於台北101商標，以及「台灣101」、「臺灣101」是否被註冊等議題是由台灣智慧財產主管機關，經濟部智慧局負責。智慧局公關李宛憶回應，「有關這個議題，在首次新聞刊出之後，就有好多記者追問此題，目前不再回應此題。 真的萬分感謝您的來信，謝謝您的撥空詢問。」民進黨立委郭國文23日在立法院財政委員會質詢101董事長賈永婕時表示，台北101大樓應該代表國家層級，應將「台北101」，正名為「台灣101」；當時賈永婕也表示認同，認為無論是台北101或台灣101都可以，改成台灣101也很棒。經過數日後，賈永婕今（26）日在臉書透露「真實想法」，表示沒有更名的必要。她還原，自己當時在質詢台上面對突擊的政治議題很錯愕，才脫口而出、辭不達意的表示認同「台灣101」的名稱。她表示，「台北101，Taipei 101這個名稱是台北人、台灣所有人的共同記憶，世界知名的IP，我相信沒有更名的必要。」然而，實際上101要更名本來就有數道關卡必須跨越。首先，台北101股權結構中，公股銀行持股52.08%，民股股東則持股47.92%，因此如果要啟動更名必須要經由董事會決定。其次，即便智慧局未回覆，台北101確實在啟用時，花費約47萬元，共申請157個類別的中英文商標，其中台北101大樓更是我國首件獲准註冊為立體商標的建築物；啟用迄今21年，所申請商標一定不會更少，屆時就要決定是否要保留原本申請商標。最後，即便台北101取得董事會同意，也願意在保有原本「台北101」商標之外，再搶申請「台灣101」、「臺灣101」或「Taiwan 101」，也必須確保相關商標是否已經被註冊。如果過去有他人申請「臺灣101」、「台灣101」、「Taiwan 101」等商標，據商標註冊主義及「先申請原則」，原本具有更高知名的台北101可能必須要被迫與商標申請人協商如何取得，或是必須要出高價買下商標等等，避免未來出現爭議。