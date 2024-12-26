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台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲涉京華城弊案、侵占政治獻金案，北檢今偵結以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴，總計求處28年6月徒刑。占星師小森老師表示，柯文哲的貪念可說是「原生性格」與「後天環境」兩條件交互作用的結果，而在2014年逐漸進入高度權力環境與競爭壓力後，使柯文哲強烈的掌控欲更加釋放，最後落得將成階下囚的下場。小森老師今（22）日在臉書粉專「占星論天下－小森」指出，柯文哲本命的慾望特質使他栽入自己的靈魂課題而成階下囚，他提到柯文哲本人是本命日水天合獅子形成獅子星群，與木天蠍四分相；月冥金火合處女，形成處女星群，月冥合火處女與土摩羯三分相，月處女與木天蠍四分相；月冥合處女與海王天蠍、土摩羯，形成小三角。小森老師表示，首先，柯文哲的本命日水天獅子星群，象徵權威、驕傲與掌控欲，日天合相帶來強烈個人主義，造成他強勢的自我中心傾向。獅子星群與木天蠍四分相，放大了柯文哲對權力、財富的渴望，加上天蠍的權慾特質，使他對資源的掌控帶有強烈的企圖與深刻的掌控慾。柯文哲的獅子與天蠍組合，大家已然看見其野心權力慾、自大，在追求成就時忽略道德界線，容易捲入金權的競逐爭議。其次，其月金火冥合相的處女星群雖然強調細節、計畫與實務操作，但月冥的合相本質就帶有情緒與內在安全感的掌控需求，以及與權力鬥爭的特質。月木四分相暗示，柯文哲對安全感或成就的渴望，容易過度膨脹，進而出現貪婪或過度計算的行為。而金火星合相在處女，雖然帶來對工作和財務的專注，但負面也顯示，柯文哲在感情或金錢方面過於功利主義。月冥處女、海王天蠍與土星摩羯的小三角，正面特質是善於長期規劃，在財務上有策略性規劃運作，但負面影響，則是增加了他對利益和資源的高度敏感。做事先看是否有利可圖。月土星三分相帶來務實的自律能力，但土摩羯的負面特質也強化了柯文哲對權力地位的執著與渴望，容易在面對壓力，或競爭權力時，展現冷酷或僵化的一面。小森老師也提到柯文哲母親何瑞英對他的影響，「月冥合處女暗示了柯媽媽對其柯文哲的幼年的影響極深，可能是一個掌控欲強、要求高的形象」，稱柯媽媽可能在他小時候，就灌輸柯文哲對成就地位的高度渴望，並塑造出柯文哲對金錢與情感深度渴望，「月處女象徵一種務實與批判的教養模式，使他過於在意別人對自己的評價，也讓他在追求成功的路上過度計算」。他分析，柯媽媽可能在無意間強化了他對成就和安全感的過度依賴，尤其當冥王的權力慾望與執著被啟動時，會讓柯文哲在面對失敗或危機時選擇極端手段。柯文哲的本性存在容易過度追求金權慾望的特質，這是源自於獅子與天蠍對權力競逐的渴望，以及處女星群糾結的高度執著。文末，小森老師也說柯文哲的貪念「可說是原生性格（星盤特質）與後天環境（權力結構與社會期望）交互作用的結果」，自2014年開始逐漸進入高度的權力環境，並面臨外界高度競爭的壓力，使他星盤中強烈的掌控與權欲逐步更加釋放，「最後，落得將成階下囚的下場」。