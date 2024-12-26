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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，今（26）日北檢依《貪污治罪條例》違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴，求處28年6個月。對此，國民黨主席朱立倫說，司法的公正是全民期待的，大家期待的是毋枉毋縱，但是在過程當中，絕對不可以羅織罪名，一定要有充足的證據，「這次是對台灣司法重大的考驗」。朱立倫今天傍晚在福華飯店宴請國民黨籍立委，他在會前受訪表示，司法的公正是全民期待的，大家期待的是毋枉毋縱，但是在過程當中，絕對不可以羅織罪名，一定要有充足的證據，這次是對台灣司法重大的考驗，期待法院能夠公正廉明、勿枉勿縱，不要有任何的政治考量，也不應該有任何的羅織罪名。談到包括《選罷法》、《憲訴法》等修法，民進黨正研議要聲請釋憲？朱立倫說，罷免連署時附身分證影印本，這與總統連署以及很多的連署是一樣的，「這樣有什麼違憲的地方？」朱立倫也說，憲法法庭對釋憲案進行評議時，判決從需8席大法官改為9席，這怎麼可能違憲；《財劃法》已討論25年，希望地方多一點資源，最終通過修法，多拿一些資源給地方，落實地方自治，好好做建設，哪有可能違憲。朱立倫表示，相信大家都看得很清楚，民進黨不要再侮辱大法官，再想操控御用的大法官，讓台灣的民主能夠向上提升。