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北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今（26）台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪遭起訴，並向法院求處總計28年6月徒刑，其他被告李文宗被求刑17年4月、沈慶京7年、應曉薇16年6月、彭振聲3年。合議庭於晚間18點30分開庭，由俊彥審判長負責柯文哲案，許芳瑜法官負責沈慶京、應曉薇，楊世賢法官負責李文宗、彭振聲。此外，該案聽庭民眾手機必須「關機」。台北法院說明，合議庭原則在晚間6時30分開庭，但會再斟酌辯護人是否閱卷完成，如果辯護人爭執閱卷時間不足的話，可能會延後。而合議庭則由江俊彥審判長負責柯文哲（主法庭第七法庭、延伸法庭第六法庭）、許芳瑜法官負責沈慶京、應曉葳（第一法庭）、楊世賢法官負責李文宗、彭振聲（第八法庭）。根據長達190頁的起訴書內容指出，柯文哲明知京華城案土地法定容積率為560%，且京華城公司就北市府107年都市計畫，刪除120284.39平方公尺樓地板面積，與北市府正在進行行政訴訟之事實，但柯因有意拉攏沈慶京牟利，於109年2月18日前某日，召副市長彭振聲到辦公室，親自向彭表達「京華城120284.39平方公尺樓地板面積，應不限於使用1次」，表達悖離北市府107年都市計畫認定之立場，明示彭振聲支持沈慶京訴求之意圖。後於109年2月18日，市議員應曉薇同沈慶京、以及應曉薇之助理吳順民至北市府，由應與沈先到北市府11樓拜訪柯，隨後2人再走向彭振聲副市長室；彭振聲這時見應、沈2人，自柯文哲辦公室走來，沈的手上還拿著柯文哲時常在辦公室內食用的「花生米」，因而知悉2人甫自市長室離開，彭遂接續在副市長辦公室內接待2人。應曉薇當場開口請求彭，就回復樓地板面積一事「幫忙」、「放水」。彭聞言即拍桌駁稱，「這違法的事，我不會做」同日應曉薇與吳順民拜訪台北市前都發局長黃景茂，並向黃表明京華城樓地板面積應不僅使用1次，希望將回復樓地板面積一案，送都委會研議之訴求。檢調也查出，沈慶京於109年3月23日，北市松山區東興路之威京集團3樓主席辦公室內，裁示張志澄、朱亞虎賄款210萬給柯文哲，並協調找來威京集團不知情的相關人員共7人，安排從集團領取每人各30萬元現金，再由7人名義、每人捐款政治獻金30萬元，於109年3月24日26日，分別匯到柯文哲掌握之民眾黨政治獻金專戶，共計交付210萬元賄款。檢方在求刑部分指出，沈慶京為打造政商實力，長期行賄應曉薇、吳順民，驅使二人向北市府官員施壓，促使柯文哲領導之市府違法核給容積獎勵，所獲不法逾上百億元，惡性重大。