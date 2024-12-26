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民眾黨主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案被羈押113天後，檢方今依違反違背職務收受賄賂、圖利等4大罪起訴，並向法院求處柯28年半徒刑。此前遭外界質疑違反偵查不公開的記者馬郁雯今（26）就透過臉書發聲稱「法院認證的『公道』該還給我了」。三立記者馬郁雯在檢方偵查期間，曾於政論節目獨家爆料柯文哲USB隨身碟內容，並稱消息來自「經營7年的」檢調系統，如今京華城案北檢偵結，對柯文哲求刑28年6個月，她也在社群媒體上發文表示「這頁頁白紙黑字，法院認證的『公道』該還給我了」。馬郁雯文內明列時間表，指出9月1日連撿到科文哲住家搜索，她在9月6日獨家接露關鍵隨身碟被查扣，裡面包含用EXCEL形式紀載的神秘帳冊，其中就包括沈慶京1500萬。「與此同時，我多次強調單位是『萬元』，而我也爆料這份表格中，包含科技業大老、集團總裁及政治人物。」她也批評自9月6日晚間民眾黨即開始「公然造謠、扯謊，全黨上下怒罵」，對於外界指責她做假新聞，馬郁雯更怒批過去四個月來，「包含黃國昌、陳智菡、吳怡萱等人持續嘲笑北檢、操弄輿論，直到此刻，還在造謠1500萬查無金流，實在無恥至極。」不過對此，民眾黨發言人吳怡萱則直接轉發該篇文章，並反駁嘲諷道「馬檢」（指馬郁雯）「不講話還沒事，這個時候跳出來，要送頭給誰殺？」，接著稱「把『檢方起訴』說成『法院認證』，這種最基本的概念都搞不懂，真的不要告訴大家妳經營檢調7年，這會讓跑線的司法前輩笑死。」她指出，這篇文章一開頭就寫錯，而且是離譜的錯，檢方起訴說成「法院認證」，這種最基本的概念都搞不懂，真的不要告訴大家你經營檢調7年，這會讓跑線的司法前輩笑死。而這篇發文就是在北檢「洩密」成立，檢察總長邢泰釗至今還在睡。吳怡萱再嗆，要講新聞專業，馬郁雯當時風風火火假新聞，三立自律委員會開過會，得到以下結論：（一）此議題為可受公評之事件，而且具備人與事的顯著性，所以予以報導或評論，並無不當。（二）媒體不應有聞必錄，消息來源的陳述是否正確，媒體應有研判的義務與能力，從以往判例或裁罰案列顯示，不是有消息來源就可以免責。（三）新聞媒體應秉持無罪推定原則，進行報導，所以對主動或主觀提供之證據應有存疑的態度，不能率爾隨之驟下定論。（四）新聞部回應對所謂「1500」的三個過程，只是有查證，但並無明確結論或定論，亦即查證並無結果，因此新聞明確指稱為「1500萬」，應予檢討改進。吳怡萱強調，不能有聞必錄、不能驟下定論，沒有結論證明查證無結果不能指稱是「1500萬」，應予檢討改進。「請問自律委員會做完的決議，三立電視台有針對此結論對相關當事人進行懲處嗎？我可是看到另外一位記者被拔線又火速記兩大過，三立要不要跟大家交代一下？還是電視台記者現在也要『政治正確』？」文末她又提到，某時地，親自交付1500萬，「這樣濫權起訴，才是你身為媒體人應該要去質疑跟監督的地方好嗎。所以，馬檢是要害北檢還是害三立」。