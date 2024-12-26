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民眾黨主席柯文哲涉京華城案收賄、圖利等4罪，今（26）日遭北檢起訴求處28年6個月重刑；然而起訴書遭批沒有直接證據證明柯文哲收賄，也沒有交代柯文哲金流流向，質疑聲浪不斷；對此，國民黨桃園市議員詹江村怒轟，「根本只是抄襲鏡檢」。詹江村今（26）日在臉書發文表示，「我雖然不相信柯文哲，但最少拿出金流證據吧！這些起訴書，根本只是抄襲鏡檢跟馬檢的資料，以及檔案文字，但是檔案文字也沒有明確的對價關係，或金流去向。而其他人供訴內容，也沒有提到京華城等相關對價關係，這樣就能起訴？」貼文一出，網友也紛紛留言表示，「北檢任務結束，接下來親綠法官安排上」、「就說是政治追殺，民進黨很不爽，被柯拿走那麼多票，非常非常不爽」、「起訴是重點，上級交辦，不能不辦；先潑糞，你臭了自然就洗不乾淨了」、「讓2028回到藍綠對決，才是他們的主要目的」、「這種起訴書，讓全世界看到台灣檢亷系統的無恥，為了未來升官，針對異己，判刑愈重愈能博人眼球！」