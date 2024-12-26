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▲布蘭妮（右）在短片中親吻兒子傑登，母子之間曾經的隔閡看似已不存在。（圖／摘自IG）

▲布蘭妮（中）的兩個兒子小時候曾和她非常親密，一起到各處旅行，形影不離。（圖／摘自IG）

布蘭妮終於等到了！她和兩個兒子西恩與傑登疏遠兩年多，彼此甚至隔空交火，孩子們對她喜歡發布裸照感到尷尬，她卻偏偏我行我素，兒子們索性跟她冷戰，後來更隨父親凱文搬離北美本土、到夏威夷住，雖然布蘭妮沒放棄和他們破冰，進度始終有限，直到這個聖誕節，她和回到美國本土的傑登見面，總算在團圓。她忍不住發布親吻傑登臉頰的短片，寫道：「人生中最美好的耶誕節，我已經說不出話來了，感謝你，耶穌。」打從少女時代在全球萬千觀眾眼前成為紅透半邊天的「小甜甜」，布蘭妮的人生就經歷過各種不同的波折，像是幾次在公眾面前崩潰、失控，遭到法官判定由父親傑米監管她的財產和人生，過了13年沒有自由的生活，總算在粉絲高分貝護航下中止了監管，取回一切自由，卻又過於自我、不顧家人的想法，使得她最愛的兩個兒子一度對她避之唯恐不及，當然使她很傷心。兩個兒子覺得她一天到晚發裸照，只是淪為外界的笑柄，並沒有她自以為的「展現自主與自信」，她卻很堅持這樣才讓她感到快樂，要他們別來干涉，彼此因而陷入僵局。在疫情稍緩後，布蘭妮與交往數年的男友山姆結婚，婚禮也請了兩個兒子出席，他們卻堅持不參加，到最後布蘭妮在幾乎沒有家人觀禮下嫁人，這段婚姻也很快就畫下句點。布蘭妮後來推出了自己的回憶錄專書，市場上造成話題，為她賺進更多的收入，兩個兒子卻還是和她繼續保持安全距離。近日風向終於有所轉變，歐美八卦刊物稱傑登與西恩有可能隨著在夏威夷的高中學業告一段落轉回美國本土發展，布蘭妮趕快加緊腳步與他們化解心結，總算讓傑登對她不再抗拒。現在傑登已經和布蘭妮再度見面，互動也很親密，當著鏡頭昭告天下彼此又是親密的母子，能夠重新拾回親情，讓布蘭妮非常開心。儘管他們重逢時，西恩還在夏威夷，沒有回加州與母親、弟弟一起團聚，布蘭妮仍然很有信心，遲早也能讓西恩回到自己身邊。