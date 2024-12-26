我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲台北市長任內涉「京華城」容積率弊案、柯任黨主席涉政治獻金侵占等案，今(26)日將柯文哲以圖利罪、違背職務行賄罪、公益侵占罪提起公訴。求刑28年6月，接押庭晚間召開，法庭外聚集大批小草。黃國昌稍早現身法庭外，跟著媒體一起排隊準備旁聽，只見現場大批警力，黃國昌當場咆哮，「台灣什麼時候搞戒嚴了，這些人要來法院旁聽被堵在外面，台北地院開放旁聽，但這些人被警察擋喪失公民排隊的機會，警察有這個權力嗎?是這樣嗎？你有什麼話就來這裡講，不要用麥克風啦！你是官威很大是不是！」黃國昌要求警方立刻拉起拒馬，在不斷咆哮之下，小草們順利排隊進場，現場出現歡呼聲，黃國昌也進入準備旁聽。黃國昌接著接受媒體訪問時痛批，台北地方法院公告針對柯文哲主席延押庭會採取公開審理原則，而且會開放民眾旁聽，但萬萬沒想到，目前北院的公開旁聽，但絕大多數公民都不知道，一群要參與旁聽的民眾竟然被警方用拒馬排除，他要請教，如果台北地方法院開放民眾排隊進去，為什麼會被拒馬排除在外。黃國昌還將矛頭指向總統賴清德，「賴清德總統，你準備宣告戒嚴了嗎?是不是你直接下令給第一線指揮官，不准這些公民進來排隊享受旁聽公開法庭的權力，國家人權委員會的委員，監察院院長陳菊，現在是不是都回家睡覺了？」批評賴清德在台北地院外搞戒嚴。