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▲部分柯文哲支持者高舉標語要求「放人」。（圖／記者李政龍攝，2024.12.26）

▲民眾黨動員支持者到北檢聲援。（圖／記者李政龍攝，2024.12.26）

▲民眾黨晚間號召支持者聚集北檢，晚間6點23分警方舉牌第一次警告。（圖／記者李政龍攝，2024.12.26）

民眾黨主席、前台北市長柯文哲京華城圖利、政治獻金侵占案，北檢今（26）依收賄、圖利、公益侵占、背信等「4大罪」起訴總計求刑28年6月。不少民眾黨支持者聞訊聚集北檢外圍的集會遊行禁制區，高舉「網路霸凌，司法迫害」、「司法要正義，程序要公平」等標語，遭警方第一次舉牌警告。柯文哲遭檢方依違反違背職務收受賄賂、圖利等4大罪起訴，並向法院求處柯文哲28年半徒刑，民眾黨組織部傍晚發出集結令，號召支持者們今晚6時在北檢前集結，「今天我們齊聚北檢，不僅是為了聲援，還要堅持伸張司法正義，在應以事實為根基的社會，卻出現缺乏時地物證據的起訴罪名，不僅挑戰了法律的公正性，更威脅了我們每個人的基本權利」。民眾黨立院黨團總召黃國昌同樣到場，現場有媒體詢問「委員你已經很清楚案情了，為何還要來聽庭」，黃國昌則表示「我想看我們家主席，我很想念他」。下午6時許，已有部分民眾黨支持者舉起標語與黃色布條，高喊著「放人」、「公開審理，釋放柯P」等訴求同時席地而坐，不過因為北檢前方是集會遊行禁制區，除經禁制區主管機關核准外，無法依規定申請集會，現場警方則進行第一次舉牌警告，要求民眾退回禁制區外。北市警方目前已封閉博愛路、愛國西路至貴陽街口，轄區中正一分局於晚間6點23分由分局長舉牌警告非法集會。