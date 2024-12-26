我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉犯京華城土地違法容積獎勵等四大案，台北地檢署今（26）日偵結。在政治獻金公益侵占案部分更爆出，柯文哲在競選期間，為籌組智庫提出政見、並「充實基金」，找上悟覺妙天收下「一卡皮箱」。根據起訴書記載，柯文哲曾傳訊給李文宗商議籌設智庫一事，並為了充實實質掌控的新故鄉協會資金，在2023年3月前往拜會人稱「悟覺妙○禪師」之悟覺妙○，悟覺妙○當場將裝有現金1千萬元的皮箱，交給柯文哲與新故鄉協會秘書長蘇進強，柯收受這只皮箱後指示「橘子」許芷瑜將款項交給李文宗。經查證起訴書中所指的就是悟覺妙天禪師。悟覺妙天禪師曾被控利用印心禪學文教基金會進行宗教斂財，2000年趁著前總統陳水扁上任，把基金會更名為世界領袖教育基金會。當時更邀請陳水扁、時任國民黨青工會主任賴國洲、時任立委沈富雄、黃義交、陳學聖、馮滬祥等人到場致詞，藍綠通吃，可見他的人脈有多深厚。