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前台北市長、民眾黨主席柯文哲今（26）遭北檢起訴，而在證據項目中，柯文哲在2023年11月3日傳訊給黃珊珊：「威京小沈，已經給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，被認定是柯文哲曾向沈慶京收錢，對此，黃珊珊今（26）日在臉書上發文解釋，並直指「起訴內容更證明這四個月來每周爆料內容的荒謬！」黃珊珊還原事件使命，稱在北檢作為證據的項目中，柯文哲主席發给他的簡訊時間是2023年11月間，當時是總統大選期間，同仁討論募款事宜，後來主席簡訊给他「威京小沈、已給過、不要再找他、他財務也不好」，黃珊珊當時認知是指對方應該有捐過款，不宜再去勸募，也並沒有後續處理。然而，起訴書針對2022年的1500萬元行賄的舉證，竟然只有三個理由，分別是2022年威京集團有領現金1600萬、excel表記載1500、時間點在一年後完全無關的簡訊，黃珊珊氣憤表示，起訴書沒有拿出任何行賄事實的人事時地物等相關證據，憑想像就推定1500等於1500萬且是親自交付給柯文哲，更以拼揍推論的方式東拉西扯羅織入罪，行賄的事實查了四個月，卻只有「某時地」？不是說市長室？工地現場？都查不到只好拿簡訊充數。黃珊珊說，「四個月了，押人也沒取到供，起訴內容更證明這四個月來每周爆料內容的荒謬！」。