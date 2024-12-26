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為協助蕉農分散經營風險，農業部從109年開始試辦香蕉收入保險，保障範圍涵蓋香蕉價跌及量減，114年度香蕉收入保險自即日起開賣至114年3月31日止，試辦地區包括14縣市、108家農會、138個鄉(鎮、市、區)參與，請農民把握時效，踴躍投保，詳情可向當地農會洽詢。農業部表示，香蕉係台灣主要果品之一，蕉農面對之經營風險除天災事故外，亦包括價格受市場供需波動影響大，為穩定蕉農收入，自109年起開辦香蕉收入保險，每年都有出險理賠，累計至112年理賠512件、金額達2,546萬元，提供農民價格下跌、產量減損造成收入減少之保障。本年度新增苗栗縣苗栗市、彰化縣社頭鄉、台南市山上區及高雄市鳥松區等4個試辦地區，鼓勵蕉農共同參與踴躍投保。農業部說明，114年度香蕉收入保險將持續試辦產量係數1.1方案、高屏地區春夏蕉方案(價格採2月至9月高屏地區青蕉產地平均價格)；賡續補助50%保險費，及針對投保香蕉田區具產銷履歷、有機驗證或同一要保人總投保面積達3公頃以上之蕉農，提高保險費補助比率至60%，另部分縣市政府也有加碼補助，大幅減輕農民負擔。農業部進一步說明，為貼近農民需求，近年已陸續放寬投保資格，簡化投保措施，包括修正放寬「混種、間作不得投保」規定，蕉農種植密度符合當地慣行栽培常態(平地種植株數8成、山坡地7成以上)即可，及免除實耕者投保所需檢附租約等佐證文件，僅需明確填寫地號、地段及投保面積等即完成投保，並建置投保資訊系統，並開放同一縣市內得跨鄉鎮投保，以加速作業流程，便利農民投保。農業部指出，因應全球氣候變遷日趨嚴重，農業經營風險相對提高，面臨的災害型態多元，期藉由保險機制，降低災害損失及維持穩定收益，並分散經營風險，目前已開發28種品項、44張保單，呼籲農民朋友踴躍投保農業保險，使營農生活更有保障。