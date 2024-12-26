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▲涉京華城圖利、政治獻金案，大帳房李文宗身穿綠色上衣、戴著口罩，雙手上銬現身。（圖／NOWnews攝影中心）

民眾黨主席柯文哲因涉京華城圖利、政治獻金侵占案，今（26）日台北地檢署偵結起訴11人，前台北市副市長彭振聲以及柯文哲大帳房李文宗也遭羈押，均被移審台北地方法院，晚間合議庭開庭，彭振聲認罪請求交保，彭振聲律師李岳洋表示，基本上彭振聲都配合檢方調查，相信有機會可以交保；而李文宗則否認犯罪，主張自己完全沒有參與弊案，沒有勾串之虞，也請求交保。彭振聲自9月2日羈押禁見至今，台北地方法院晚間6時30分許召開移審庭決定是否繼續羈押，彭振聲一開庭就表示，他在正式24次出庭中「該承認的都認了，也沒有獲得不法所得」，也稱身體狀況不佳，每週都要去打點滴，「低血鈉的問題一直沒改善，現在數值還是130以下，前幾週差點死掉。所有的老人病都有，高血壓、高血脂、高血糖，攝護腺肥大，每天早餐要吃9顆藥、中午2顆、晚上2顆，睡前還要吃4顆藥」，希望能以新台幣500萬元內交保。彭振聲在京華城容積率弊案擔任當時的台北市都市計畫委員會主席，北檢依涉犯《貪污治罪條例》「圖利罪」提起公訴，但因他偵查中認罪，檢方建請法院量處有期徒刑3年，不過檢方仍主張他有勾串共犯、證人之虞，且涉犯為最輕本刑五年以上的貪污重罪、犯罪嫌疑重大，請求法院繼續羈押。而大帳房李文宗，曾任柯文哲市長任內的市長室主任、台北捷運公司董事長，在柯文哲卸任後再度擔任柯文哲的總統競選總部財務長、眾望基金會董事長，為木可公關公司實際負責人，羈押至今89日，遭檢方依照《貪污治罪條例》「違背職務收賄」「公益侵占政治獻金」、「背信」三項罪名起訴，分別求處10年、5年、2年4月的刑期，開庭後他一概否認犯案，同時主張自己僅在2019年1月到2023年1月，擔任台北捷運公司董事長，京華城案中也沒有任何一名涉案人說跟他有接觸、接洽、收款的事情，包含柯文哲與沈慶京等人於2020年3月間的便當會，他都沒有參與，他無關本案中的收賄。