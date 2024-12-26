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▲周春米親自開球，並邀請全國球迷到場共同感受賽事魅力。（圖／屏東縣府提供）

113學年度HBL高中籃球甲級聯賽於12月17日至12月28日在屏東縣立體育館開打。今（26）日，男子組複賽壓軸賽事由去年度冠軍南山高中對上亞軍光復高中，縣長周春米親自開球，並邀請全國球迷到場共同感受賽事魅力。周春米表示，HBL作為全台最具影響力的青少年籃球賽事，不僅是未來籃球明星的搖籃，也是推動體育風氣的重要平台。縣府近年積極向中華民國高級中等學校體育總會爭取，讓HBL睽違24年再次移師屏東。男生組12強複賽已接近尾聲，呼籲全國籃球迷抓住機會到場觀賽，一起見證未來明星球員的誕生。高中體總秘書長朱彩鳳表示，屏東縣立體育館場地大小與設備非常適合HBL賽事，本次賽會感謝屏東縣政府全力協助，包括新籃架與計分板的採購，為選手提供優質的比賽環境，也期待未來更多賽事能移師屏東，讓球迷現場體驗與電視轉播截然不同的熱血魅力。屏東縣體育發展中心表示，縣府持續打造優良運動環境，不僅有亞洲唯二符合國際標準的屏東國際滑輪溜冰場，還計畫於12月30日動土興建屏東國際棒球場，預計116年底完工。未來，屏東縣將積極爭取更多全國性大型賽事，持續推廣屏東成為「運動典範之都」，展現熱情與活力。