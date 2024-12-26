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紅襪休賽季積極補強投手陣容，先後透過一系列操作，延攬包含Garrett Crochet、Patrick Sandoval與Walker Buehler等投手，近日又宣布與雙城達成交易協議，紅襪送出29歲的Mickey Gasper，換來牛棚左投Jovani Morán。後者上季因為手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John手術）修復期，整季都未出賽。現年27歲的Morán生涯從紅襪起步，並於雙城登上大聯盟，2022年投出生涯代表作，整季中繼出賽31場，繳出防禦率2.21成績單。Morán最大特色莫過於強大三振功力，生涯K/9值高達11.1，但同時控球也讓人擔憂，BB/9值為5.7，紅襪期待他新球季鳳還巢，修正控球老毛病，將球威兌現為成績。紅襪本季結束後重整投手輪值，先以百大新秀為包裹，向白襪換來本季入選明星賽的Crochet，再簽下Sandoval，並以1年約鎖定Buehler。除了預定扛下王牌重任的Crochet保持健康外外，養傷中的Sandoval預計下半季才能回歸，過往戰功彪炳的Buehler則在近年累積豐富傷痛史，Morán也才從大傷歸隊，表現仍待持續觀察。除此之外，紅襪去年休賽季以2年3850萬美元（約合新台幣11億）大約簽下的30歲先發右投Lucas Giolito，開季前因傷整季報銷，本季也才剛準備歸隊，因此儘管紅襪投手陣容煥然一新，但開季時尚無法見識其完全體。