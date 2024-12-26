風靡全球的《星際大戰》系列電影與影集是無數影迷心中的經典之作，官方為了滿足無數星戰迷的熱情，「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」在全台四地盛大開跑，活動首度起跑日為5月4日在新北市起跑，隨後是5月11日的新竹場、5月18日的高雄場、以及5月25日的台中場。這場宇宙的路跑盛事，邀請跑者一起跨越銀河系。
本次路跑共有三款物資組別讓大家依照自己喜歡的內容來選擇，無論是經驗豐富的跑者，還是初次挑戰的星戰迷，在「2025星際大戰主題路跑 Star Wars Run」都能找到屬於自己的樂趣。值得一提的是，本次新北場活動選在5月4日，恰好就是星際大戰日，因為取自劇中的「May the Force be with you」，足見主辦方的用心程度，以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者報名的相關資訊：
📌「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」活動資訊：
🏃「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」新北場
時間：2025年5月04日（星期日）
地點：新北市大都會公園（3.5K）
活動網頁：「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」新北場
🏃「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」新竹場
時間：2025年5月11日（星期日）
地點：南寮漁港P3停車場（4K）
活動網頁：「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」新竹場
🏃「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」高雄場
時間：2025年5月18日（星期日）
地點：高雄國家體育場（3K）
活動網頁：「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」高雄場
🏃「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」台中場
時間：2025年5月25日（星期日）
地點：台中中央球場（3.5K）
活動網頁：「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」台中場
📌「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」報名資訊：
報名開放時間：2024/12/26(四) ~ 2025/02/13(四) （若額滿將提前截止報名！）
搶先報名階段：即日起至2025/1/9(四)23:59前，在規定時間完成報名及繳費者，將可免費獲得搶鮮報周邊好禮。此外，「2025年星際大戰主題路跑Star Wars Run」2月6日前為早鳥報名，只要報名並成功繳費者即可參加「風暴兵款地墊」抽獎活動。
📌「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」參賽物資：
活動官方指出，全3種物資組別各有各的限定商品，「原力覺醒款運動毛巾」為銀河帝國組限定、「古古系列」為曼達洛人組限定、「風暴兵造型披風毯」及「黑暗能量杯」為絕地武士組限定，跑者可以依照自己喜歡的內容來選擇物資組別。
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📌「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」活動資訊：
🏃「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」新北場
時間：2025年5月04日（星期日）
地點：新北市大都會公園（3.5K）
活動網頁：「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」新北場
🏃「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」新竹場
時間：2025年5月11日（星期日）
地點：南寮漁港P3停車場（4K）
活動網頁：「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」新竹場
🏃「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」高雄場
時間：2025年5月18日（星期日）
地點：高雄國家體育場（3K）
活動網頁：「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」高雄場
🏃「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」台中場
時間：2025年5月25日（星期日）
地點：台中中央球場（3.5K）
活動網頁：「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」台中場
📌「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」報名資訊：
報名開放時間：2024/12/26(四) ~ 2025/02/13(四) （若額滿將提前截止報名！）
搶先報名階段：即日起至2025/1/9(四)23:59前，在規定時間完成報名及繳費者，將可免費獲得搶鮮報周邊好禮。此外，「2025年星際大戰主題路跑Star Wars Run」2月6日前為早鳥報名，只要報名並成功繳費者即可參加「風暴兵款地墊」抽獎活動。
📌「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」參賽物資：
活動官方指出，全3種物資組別各有各的限定商品，「原力覺醒款運動毛巾」為銀河帝國組限定、「古古系列」為曼達洛人組限定、「風暴兵造型披風毯」及「黑暗能量杯」為絕地武士組限定，跑者可以依照自己喜歡的內容來選擇物資組別。