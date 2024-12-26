我是廣告 請繼續往下閱讀

113學年HBL男子甲級12強複賽，能仁家商83：74擊退東泰高中，以4勝1敗戰績拿到8強門票，在63歲創隊傳奇教練「小羊哥」林正明逝世這年，達成隊史連續20年晉級8強，對於能仁而言意義格外重大。林正明自國手身份退休後，轉戰基層任教，在能仁家商帶兵超過15年，幫助這所HBL強權培育出許多籃壇現役頂尖好手，包含中華隊當家控衛陳盈駿、征戰日本聯賽的游艾喆，以及謝亞軒、林俊吉、高錦瑋、黃泓瀚、陳范柏彥與李德威一票好手，過去都曾披上中華隊戰袍。林正明近年因身體健康欠佳，將執掌兵符重任傳承給子弟兵李正豪，自己則退居幕後，但依舊可以看到林正明隨隊，可惜今年7月林正明意外離世，享壽63歲，對準備出戰113學年HBL的傳統強權能仁而言，頓失精神領袖。儘管遭逢重大打擊，能仁從教練團到球員只能將專注度放在球場上，用成績緬懷這位傳奇教練。回顧能仁複賽，首戰以47分大勝宜蘭高中，取得開門紅，後續再連勝北市成功、東山高中取得3連勝，昨戰雖以5分差意外不敵南湖高中，無緣提前晉級，但本戰關鍵戰役面對上屆第3名東泰高中，在當家中鋒傅雋堯手感欠佳情況下，全隊將士用命，射手喬子宸、楊瀚陞合攻36分、7記三分，將連續20年晉級8強作為禮物，送給天上的傳奇教練。