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亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）1架J2-8243班機班機25日在哈薩克阿克套（Aktau）附近墜毀，有38人罹難、29人生還。在事發第一時間，俄羅斯航空單位發布報告稱這架航班可能是遭遇鳥擊才導致失事，但外媒今日引述亞塞拜然政府消息人士說法，是一枚俄羅斯地對空飛彈肇事釀禍。根據Euronews報導，一名亞塞拜然政府消息人士證實，一枚俄羅斯地對空飛彈導致亞塞拜然航空公司週三在阿克套墜毀。這名消息人士稱，這枚飛彈是在格羅茲尼上空出現無人機活動時，朝向8432航班發射，彈片在飛行途中在客機旁爆炸，擊中了乘客和機組人員。亞塞拜然政府消息人士告訴Euronews，儘管飛行員要求緊急著陸，受損的飛機仍不允許在任何俄羅斯機場降落，並被命令飛越裏海飛往哈薩克的阿克套。資料顯示，飛機的GPS導航系統在裏海上整個飛行路徑都被干擾，位於巴庫的國際媒體AnewZ引述亞塞拜然政府消息人士說法報導，這枚飛彈發射自「鎧甲-S」（Pantsir-S）防空系統。俄羅斯消息人士說，失事的亞塞拜然航空班機飛越車臣上空時，俄國防空部隊正積極嘗試擊落烏克蘭的無人機。俄羅斯車臣共和國安全委員會主席卡德羅夫證實，25日上午有無人機襲擊格羅茲尼，沒有造成傷亡或損失。若消息屬實，這將是繼2014年馬來西亞航空MH17航班在烏克蘭遭飛彈擊落的離奇事件後，俄軍十年間第二度用飛彈摧毀商用飛機，且此次傷亡者包括俄羅斯人以及鄰國公民。