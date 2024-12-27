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有時候，棒球場上那些經典時刻，不僅成為球迷永難忘的珍貴記憶，更可能改變人們的一生。近日一位名為Roland Au的道奇球迷，在網路上分享他與未婚妻從相識到相戀，最後結為連理的愛情故事，一切起因，竟來自於2017年國聯冠軍賽上，道奇Justin Turner那發石破天驚的再見全壘打。讓時間回到2017年，時年32歲的明星三壘手Turner，於國聯冠軍賽第2戰9局兩人在壘時，從小熊名投Jon Lackey手中轟出直擊中外野的再見三分砲，率領道奇4比1取勝，道奇球迷頓時陷入瘋狂，當時就讀賓州拉法葉學院的道奇鐵粉Roland Au，也在宿舍床上見證這一刻。「2017年10月15日，我透過轉播看到Turner打出再見全壘打後，開始瘋狂慶祝。」Roland Au在個人社群上回憶這段往事，「由於我實在太嗨了，叫得太大聲，樓下鄰居以為我被襲擊，衝上樓關心我，在我跟她解釋剛剛發生了什麼事、以及為何陷入瘋狂後，我們認識了彼此，7年後，我們訂婚了。一切源起，都來自於那發再見全壘打。」該年季後賽，道奇成功晉級世界大賽，可惜在決賽舞台與太空人鏖戰7場後落敗。儘管最愛的球隊無緣隊史第7冠，但Roland Au也因此結識這輩子的摯愛。這段愛情故事，完美詮釋棒球這項運動是如何將人們連結在一起，從場內激烈拚搏，團結起場外的球迷。就像是Turner這發全壘打，不僅徹底改變歷史，更改變Roland Au與未婚妻的一生。回顧2017年國聯冠軍賽Turner再見三分砲：