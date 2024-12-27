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聖誕節假期休市後，美股周四 (26 日)迎來開市，四大指數開低，聖誕假期結束後交易清淡，美國公債殖利率周四 (26 日) 早盤上漲。美股四大指數今日早盤，截止台灣時間0時，道瓊工業指數跌28點，那斯達克指數跌19點，標普 500 指數跌5點，費城半導體指數開低走高小漲10點，四大指數皆在平盤上下徘徊。個股部分，特斯拉早盤下跌1%，台積電ADR下跌0.6%，輝達下跌0.5%。美債殖利率走高，美國10 年期公債殖利率上漲 4.6 個基點至 4.633%；2 年期公債上漲 3.1 個基點至 4.361%。美國勞工部 (DOL) 周四 (26 日) 公布數據顯示，截至 12 月 21 日，經調整後美國首次領失業金人數報 21.9 萬人，低於市場預期的 22.3 萬人，較前值 22 萬人減少 1 千人。