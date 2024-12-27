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2024年台北國際城市青少棒錦標賽劃下完美句點，最終由台北市長安國中以7：6險勝桃園市新明國中，奪下隊史第二座冠軍。高雄市七賢國中則在季軍戰以11：7擊敗日本豐田，創下隊史最佳第三名。冠軍戰中，桃園新明開局氣勢如虹，前3局取得5：2領先。然而，長安國中逐步追分，7局上靠鄭文哲的高飛犧牲打和官上竣的二壘安打反超1分。不過，新明第三棒劉桓宇於兩出局時轟出右外野陽春全壘打，將比賽逼進延長。延長賽中，長安雖雙殺僅得1分，但「救援」投手王元甫燃燒小宇宙，投出78球，最後關頭連續製造兩顆內野滾地球，再以一記再見三振鎖定勝局。比賽結束後，全隊立刻衝上場潑水慶祝，場面歡樂。王元甫憑此表現，榮膺本屆賽事最有價值球員（MVP）。賽後，長安教練鄭凱名表示：「最高興的是孩子們沒有認輸，尤其王元甫在被打全壘打後依然穩住。」他特別感謝校方的支持，並激勵即將畢業的選手們：「這是他們國中最後一年，希望他們不要留下遺憾。」專職後援的王元甫透露，他在賽前熱身時遭不規則彈跳球砸中下巴，但仍堅持帶傷上場。他表示：「去年城市盃對新明我沒有投好，今天很想贏，也感謝捕手劉奕辰的鼓勵，讓我撐到最後。」季軍戰中，高雄市七賢國中與日本豐田展開激戰。七賢採用投手車輪戰，一度在7局下崩盤連失4分進入延長，但突破僵局制的第8局，靠小球戰術發揮灌進6分，以11：7擊敗豐田，創下隊史最佳第三名。七賢教練張皓晨賽後表示：「這批九年級的選手非常努力，讓他們累積經驗是最重要的目標。」隊長羅文成全場展現穩定表現，6場比賽均擔任先發捕手且全部上壘，證明了其場上的價值。本屆賽事吸引眾多棒球界人士觀戰，包括今年旅美加盟洛杉磯道奇的七賢校友柯敬賢，以及台北長安選手沈立宸的父親、前職棒球星沈鈺傑。沈鈺傑表示，看到兒子與隊友們的努力深感欣慰，並期待未來有更多成長空間。賽後，各項獎項陸續公布。打擊獎由日本豐田的石川央太奪得，投手獎則由高雄七賢的陳彥銘摘下，最有價值球員（MVP）則頒給帶傷熱投的王元甫。打擊獎：石川央太（0.632，日本豐田）投手獎：陳彥銘（2勝、防禦率0，高雄七賢）MVP：王元甫（台北長安）