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美國股市於耶誕節當天休市後，於當地時間26日迎來開市，不過假期結束後的交易偏清淡，主要指數表現反覆，最終收盤時個別發展、互有漲跌，變動幅度基本上不大。綜合《CNBC》等外媒報導，美國截至12月21日止的一週，首次申領失業救濟人數減少1000人，至21.9萬人，低於市場預期的22.3萬人；但截至12月14日為止的一週，持續申領失業救濟人數增加4.6萬人，至191萬人，創逾3年最多，並高於預期的188.1萬人，顯示失業人士需要較長時間才能再找到工作。道瓊工業指數在假期週甫開始時、連續強勁上漲後，週四於清淡的市場交易中，消除了先前的損失，擠出了小幅上漲。投資人仍對所謂的耶誕行情感到熱情，期望股市在今年最後幾個交易日，以及明年1月份的頭幾個交易日能出現反彈。26日收盤，美股道瓊工業指數上漲28.77點，或0.066%，收43325.80點；那斯達克指數下跌10.77點，或0.054%，收20020.36點；標普500指數下跌2.45點，或0.041%，收6037.59點；費城半導體指數上漲1.75點，或0.034%，收5175.31點。