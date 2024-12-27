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▲在俄羅斯聖彼得堡街頭，有針對此次亞塞拜然航空墜機罹難者的哀悼與獻花平台。（圖／美聯社／達志影像）

亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）1架編號J2-8243的班機，耶誕節當天在哈薩克阿克套（Aktau）附近墜毀，造成38人罹難、29人生還。事發後，俄羅斯航空單位發布報告，聲稱這架航班可能是遭遇鳥擊才失事，但被飛航專家吐槽，認為可能性並不高，隨後更有外媒引述亞塞拜然政府消息人士踢爆，該班機其實是遭俄羅斯地對空飛彈擊中才會發生憾事。對此，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）26日回應相關問題時，警告外界不要胡亂猜測。綜合《BBC》、《CNN》等外媒報導，亞塞拜然週四為墜機事件的受害者，進行了全國哀悼，當地媒體開始陸續播出專家採訪，公開談論俄羅斯要為這起空難負責的可能性，似乎是希望俄國能自己承認，就是它擊落了這架飛機，用的則是從「鎧甲-S」（Pantsir-S）防空系統發射的飛彈。亞塞拜然親政府新聞網站《Calibre》引述政府消息人士，聲稱沒有人認為這架飛機是被故意攻擊的，但巴庫當局仍希望俄羅斯給個解釋並道歉。種種跡象表明，由亞塞拜然和哈薩克組成的調查委員會，可能已經掌握了這方面的證據，只是在等待俄羅斯自己先宣布，避免直接惹惱克宮。1名美國官員告訴《CNN》，初步跡象表明，俄羅斯防空系統確實可能擊落了亞塞拜然航空的飛機，若事實果真如此，將進一步證明俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中「魯莽行事」。情報、安全和國防專家兼風險諮詢公司「Sibylline」首席執行長克倫普（Justin Crump）則向《BBC》透露，俄羅斯朝該班機開火，「符合我們所知、所有既定事實的最佳理論」，畢竟該班機飛越車臣上空時，俄羅斯在當地的防空系統正處於活躍狀態，積極嘗試要擊落來自烏克蘭的無人機，所以這樁事故很可能是無心之失：「我認為這根本不是故意的。」在莫斯科，克里姆林宮發言人培斯科夫則回應：「在調查得出結論之前，提出任何假設都是錯誤的。我們當然不會這樣做，任何人都不應該這樣做。我們需要等到調查結束。」